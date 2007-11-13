Що читає Черновецький? В Україні горітимуть книжки? - прес-конференція в УНІАН

13 листопада о 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “В Україні горітимуть книжки? “451 градус за Фаренгейтом”в Україні збувається пророцтво Рея Бредбері”. Прес-конференція відбудеться в рамках підготовки до Надзвичайних Зборів “Україна – зона культурного лиха”. Теми обговорення: Що читає Черновецький. Чи переживе хоч один науковий заклад Євро – 2012. Засоби інтелектуального самозахисту: радикальний сценарій. Учасники: письменниця, лауреат Національної премії України ім..Т. Шевченка, заст.голови Комітету з Національної премії України ім..Т. Шевченка Марія Матіос; президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін; член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський; письменник, перекладач Максим Стріха. Модератори – письменники Брати Капранови (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 8 (067) 328-32-03, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.