Європарламент голосуватиме за нововведення для України

Європейський парламент у вівторок голосуватиме щодо ратифікації угод з Україною про реадмісію та спрощення візового режиму. Втім, щоб документи почали діяти, їх має затвердити ще український парламент, зазначає Німецька хвиля .

Угода про спрощення візового режиму передбачає, зокрема, скорочення списку документів, які потрібно буде надавати до консульських установ журналістам, бізнесменам, водіям-дальнобійникам та близьким родичам українців, які легально мешкають на території ЄС. Останнім, приміром, потрібно буде надати лише один письмовий документ від запрошуючої сторони. Ніяких інше підтверджень, запрошень чи доказів вимагати не будуть. Для родичів передбачені багаторазові візи терміном дії до 5 років, які видаватимуть безкоштовно. Доповідач з цього питання – європарламентар Барбара Кудріцка рекомендує комітету, який буде створений для моніторингу виконання угод, пильно стежити за тим, щоб на шляху українських подорожуючих не виникали штучні перепони. Вона також радить дослідити наслідки рішення консульств деяких країн надати право видавати візи приватним фірмам, зокрема, з’ясувати, чи збільшили внаслідок цього ціни на візи. Барбара Кудріцка також зауважила, що Єврокомісія має розпочати інформаційну кампанію для надання подорожуючим більше інформації про нововведення.