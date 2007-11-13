Янукович прихопив з собою Рудьковського

Прем`єр-міністр України Вікторвідвідує потерпілі в результаті стихії райони Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ сьогодні в Бердянську відвідає підтоплені території і напівзруйновану греблю.

Після цього він проведе нараду з питань ліквідації наслідків.

Сьогодні ж прем`єр-міністр відвідає Анапу (РФ), де проведе зустріч з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ, на якій обговорюватиметься хід ліквідації наслідків шторму в районі Керченської протоки.

У робочій поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр з охорони довкілля Василь ДЖАРТИ, міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

Як повідомлялося, 11 листопада в Запорізькій області без електропостачання залишилися 284 населених пункти, пошкоджено 1120 трансформаторних підстанцій, 184 лінії електропередач. У ряді населених пунктів не працюють лінії телефонного зв`язку. В результаті стихії в Бердянську підтоплено більш як 600 будинків.

Крім того, 11 листопада від потужного шторму постраждали близько двох десятків суден. Шість з них затонули. Зокрема, В Керченській протоці розколовся навпіл танкер «Волганефть139». У воду вилилось 1,3 тис. тонн мазуту.

Декілька моряків загинули, багато хто досі вважається зниклими безвісти.

Пошукова операція і збір мазуту в Керченській протоці ускладнені поганою погодою.