Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

Київ вже стоїть: місто паралізували десятибальні пробки

Тягучки охопили центр міста, Поділ, Печерськ. Величезна пробка сформувалася на в'їзді на Московський міст.

Експертиза назвала причиною смерті Березовського повішення (додано документ)

Результати розтинів, проведених патологоанатом міністерства внутрішніх справ, вказали на причину смерті, яка відповідає повішенню.

На трасі М-3 «Москва-Київ» вже скупчилося 650 вантажівок

На українсько-російському кордоні скупчилося 650 вантажних машин.

Fitch знизило рейтинги кіпрських банків до дефолтних рівнів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги двох найбільших банків Кіпру до дефолтних рівнів на тлі досягнутої в понеділок угоди між владою країни і Єврогрупою щодо фінансової допомоги

Рибак хоче, щоб Європа і двері тримала відчиненими, і крок назустріч зробила

Українська влада сподівається на допомогу влади Польщі та Литви для підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" в листопаді цього року у Вільнюсі.

Кіпрські вкладники можуть втратити до 40% своїх грошей

Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс вважає, що списання коштів з великих депозитів у кіпрських банках в рамках плану з порятунку країни від дефолту може досягти 40%, повідомляють західні інформагентства.

УГКЦ: Папа Франциск, із великою вірогідністю, відвідає Україну

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявляє, що новий Папа Римський Франциск, із великою вірогідністю, відвідає Україну і українці вже мають готуватись до цього візиту.

У центрі Києва жінка загинула під колесами трактора, який прибирав сніг

За попередніми даними, тракторист, прибираючи сніг, не помітив жінку, яка, напевно, опинилася поза зоною видимості. Крім того, у Києві за останні дні зафіксовано три випадки травмування людей бурульками.

Яценюк: За тиждень опозиція проведе акцію за відставку Попова

Опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Попова та призначення виборів у Києві. Крім того, УДАР вимагає розігнати чиновників, винних у київському колапсі

У Попова провини за колапс не відчувають, бо чарівної палички немає

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак відкидає звинувачення, що “колапс” у Києві стався з вини міської влади.

Магера каже, що Рада могла б і сама прийняти закон про перевибори

ВР має прийняти новий закон щодо проведення повторних виборів у п'яти проблемних округах.