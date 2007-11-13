Культурні діячі попросять Платіні забрати Євро-2012 з Києва

Перший віце-прем’єр-міністр України - міністр фінансів Микола АЗАРОВ став кандидатом до “чорного списку” ворогів української культури.

Як повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН письменник і видавець Віталій КАПРАНОВ, це пов’язано з тими підписами, які він поставив “під бюджетом-2004, яким введено ПДВ на українську книжку, та під бюджетом 2007 року, яким передбачена стаття 118, через застосування якої було виселено ряд культурних закладів”.

Іншим кандидатом до цього списку, поінформували організатори прес-конференції, став Олег КОПИЛ, який у 2004 році, будучи начальником столичного головного управління комунальної власності, “поставив підпис з проханням, щоб магазин “Знання” виїхав з приміщення у зв’язку з реконструкцією”, а вже у 2007 році, будучи начальником КП "Київжитлоспецексплуатація”, повідомив цьому магазину, що договір оренди не дійсний.

Письменник і видавець Дмитро КАПРАНОВ повідомив, що цей список буде розширено, а голосування по ньому відбудеться 30 листопада у Києві на надзвичайних зборах представників інтелігенції, які скликаються для обговорення проблем у культурній сфері та складення “чорного списку” ворогів української культури.

Він нагадав, що ці збори відбудуться об 11.00 у культурному центрі Києво-Могилянської академії за адресою: вул. Іллінська, 9. Д.КАПРАНОВ запросив культурних діячів, митців та небайдужих людей прийти на ці збори, щоб дати оцінку діям влади щодо ставлення до української культури та скласти план дій. Він зазначив, що створено сайт www.cultura.net.ua, де всі бажаючі можуть поділитися інформацією про культурні лиха, які відбуваються в усіх регіонах країни, пропозиціями щодо визначення ворогів української культури.

В.КАПРАНОВ, у свою чергу, повідомив, що на зборах передбачається прийняти лист-звернення до президента УЄФА Мишеля ПЛАТІНІ, який передадуть і Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, винести на найближче засідання комітету питання про перенесення місця проведення Євро-2012 “у зв’язку з тим, що рівень ідіотизму нашої влади і бізнесу такий, що вони за допомогою футболу починають нищити культуру і науку”. За його словами, сьогодні влада намагається виселити ряд наукових інститутів, книгарень з приміщень у центрі Києва, мотивуючи це необхідністю підготовки до Євро-2012.

Письменник, перекладач Максим СТРІХА зазначив, що в Україні розвитку науки приділяється дуже мало уваги. “Якщо не вжити серйозних заходів до її (науки - УНІАН) порятунку, то років через 5- 10 буде вже пізно говорити про якісь перспективи України”, - наголосив він.

Член Асоціації українських письменників Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, у свою чергу, зазначив, що уряд ще влітку вирішив виселити Інститут філософії, який розміщений на вул. Трьохсвятительській, 4, щоб те приміщення зайняла структура, яка займатиметься підготовкою футбольного чемпіонату. Він повідомив, що виникла також ідея побудови так званого “гуманітарного хмарочосу” Академії наук на вулиці Терещенківській, в який переїдуть всі соціальні і гуманітарні інститути академії. На його думку, тут, скоріше, йдеться про бажання інвесторів “забрати ласі шматочки в центрі Києва”.

Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН наголосив, що в Україні не реалізуються заходи, які б сприяли виданню та розповсюдженню українських книг . За його словами, сьогодні “книгарні стали заручниками зажерливих людей, які знаходяться у владі і розуміють, що цей переділ може бути для них останнім”.

Керівник форуму видавців Олександра КОВАЛЬ та письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Марія МАТІОС також наголосили, що сьогодні відбувається знищення української культури.