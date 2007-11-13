Ющенко: Україна підписала протокол з Киргизією щодо вступу до СОТ

20:09, 13 листопада 2007
Суспільство
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Президент зустрівся з українцями в Ізраїлі

Віктор ЮщенкоУкраїна підписала двосторонній протокол з Киргизією щодо вступу до Світової організації торгівлі і до кінця року має набути членства в цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади.

Зокрема, він наголосив, що, підписавши вчора фінальний протокол з Киргизстаном, Україна вирішила питання вступу до СОТ.

«Таким чином, всі процедурні моменти зняті», - сказав Президент, висловивши переконання, що на наступній Раді СОТ, яка відбудеться 15-20 грудня, Україна офіційно буде прийнята в цю організацію.

*** Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

У 2005-2006 роках Верховна Рада України ухвалила 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ.

31 травня ВР ухвалила останні 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ.

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