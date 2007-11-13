Ющенко: Україна підписала протокол з Киргизією щодо вступу до СОТ
Президент зустрівся з українцями в Ізраїлі
Україна підписала двосторонній протокол з Киргизією щодо вступу до Світової організації торгівлі і до кінця року має набути членства в цій організації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади.
Зокрема, він наголосив, що, підписавши вчора фінальний протокол з Киргизстаном, Україна вирішила питання вступу до СОТ.
«Таким чином, всі процедурні моменти зняті», - сказав Президент, висловивши переконання, що на наступній Раді СОТ, яка відбудеться 15-20 грудня, Україна офіційно буде прийнята в цю організацію.
*** Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.
У 2005-2006 роках Верховна Рада України ухвалила 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ.
31 травня ВР ухвалила останні 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ.