В Єрусалимі Ющенко зустрівся з представниками фонду імені рабі Нахмана

В Єрусалимі Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із представниками Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана з Брацлава.

Як повідомляє прес-служба Президента, представники Фонду вручили главі української держави Кубок благословення за внесок у розвиток відносин між Україною та Ізраїлем та підтримку паломників-хасидів, що відвідують могилу цадіка Нахмана в Умані. Представники Фонду висловили В.ЮЩЕНКУ глибоку повагу до його дипломатичної діяльності на міжнародній арені.

Раббі Нахман Брацлавський (1772 - 1810) — один з духовних вождів хасидизму в Україні, засновник його брацлавської течії; письменник - автор кількох езотеричних творів і містико-символічних оповідань - притч, які створюють чарівний світ, де мрійники охоплені прагненням порятунку і нескінченним потягом до чистоти і дива.