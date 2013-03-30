На київському кладовищі, копаючи могилу, наткнулися на снаряд

У Києві на Лісовому кладовищі при підготовці місця поховання було знайдено мінометний снаряд довжиною 70 см часів Другої світової війни, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, викликані робітниками кладовища, вивезли снаряд з території кладовища та знешкодили, ніхто не постраждав.

За словами директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства ”Спецкомбінат ПКПО” Дмитра Єрмолаєва, це не перший випадок виявлення на Лісовому кладовищі наслідків бойових дій під час визволення Києва.