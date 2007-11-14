Як швидко українці матимуть змогу простіше їздити до Європи?

Українським політичним партіям вже на початку роботи новообраної Верховної Ради доведеться продемонструвати своє реальне ставлення до євроінтеграції. Адже депутатам необхідно ратифікувати угоду про спрощення візового режиму та реадмісію, ухвалену Європейським парламентом.

Депутати Верховної Ради вже на першому своєму засіданні мають довести Євросоюзу конструктивну позицію України у зовнішній політиці, вважає експерт інституту зовнішньої політики Олександр Палій. Він переконаний, що швидке ухвалення угоди про спрощення візового режиму та реадмісію активізує двосторонній процес про створення зони вільної торгівлі та вступ України до НАТО. «Це справді буде лакмусом, чи хоче більшість української політичної еліти реально інтегруватися до Євросоюзу, чи це – лише модна риторика. Чи хочуть ці люди, які тримають свої капітали у Європі, такого ж для своїх громадян». Експерт прогнозує, що, ймовірно, під час голосування у Верховній Раді угоду про спрощення візового режиму з ЄС не підтримають комуністи. Також він каже, що після ратифікації угоди технічна процедура її застосування може запрацювати за два місяці, і вже наприкінці січня 2008 року українці можуть простіше їздити до Європи.

Німецька хвиля