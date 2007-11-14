В аеропорту Дубаї африканець захопив у заручники українку

Темношкірий хлопець загрожував перерізати жінці горло, вимагаючи зустрічі з керівництвом аеропорту.

Нашу співвітчизницю в аеропорту Дубаї (ОАЕ) спробував узяти в заручниці якийсь чорношкірий громадянин. Про це повідомили пасажири, які стали безпосередніми свідками ЧП.

Боїнг-737 за розкладом повинен був вилетіти з Дубаї до Києва в 19.55 місцевого часу (різниця з київським 2 години). З технічних причин рейс затримувався. Після паспортного контролю близько 100 пасажирів опинилися в так званій "стерильній" зоні (пройшовши на той час потрійний контроль служб безпеки) і вже готувалися до посадки в найдальшому 4-му секторі.

Раптом серед них з`явився молодий африканець 22—24 років. Спочатку він підбіг до хлопчика, який був з батьком, і хотів схопити дитину, але того захистив батько. Потім негр підскочив до жінки, яка стояла поруч, приставив до її горла "розочку" (шийка розбитої пляшки), закричав, що бере її в заручники і вимагає зустрічі з керівництвом аеропорту...

"Все відбувалося як в бойовику, — говорять пасажири, що пережили неабияке потрясіння. — Але треба віддати належне спецслужбам аеропорту — вони швидко зорієнтувалися в ситуації, і звідки не візьмися з`явилися поліцейські в штатському. Близько 20 хвилин вони вели переговори з терористом, намагаючись з`ясувати, чого він хоче, а потім, зумівши на секунду відвернути його увагу, знешкодили і затримали, а жертву звільнили. Вона одержала невелику травму".

На запитання, як почувалася звільнена заручниця, прозвучало: "А як може почувати себе людина, біля сонної артерії якого скло, і життя висить на волосині? Коли злетіли, кожен прагнув підійти до неї, підбадьорити і сказати, що вона в сорочці народилася".

Факт інциденту підтвердили в Мінтрансі України, уточнивши, що він мав місце не на борту повітряного судна, а в зоні відповідальності аеропорту. Терорист — громадянин однієї з африканських країн (імовірно Нігерії) — хотів захопити літак. Прес-секретар МАУ Євгенія Сацька повідомила, що як компенсацію за пережите хвилювання, авіакомпанія надала постраждалій можливість летіти додому бізнес-класом. Прізвища учасників драми не розголошуються.