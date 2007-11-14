Кабмін відмінив іменні залізничні квитки
Уряд вніс зміни до Порядку обслуговування
Кабінет міністрів України прийняв сьогодні постанову “Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, яким скасовані іменні залізничні квитки.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з постановою, оформлення проїзних документів, окрім тих, які дають право на пільги і безплатний проїзд, проводиться без подачі паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу.
У проїзному документі на проїзд у потягу приміського сполучення прізвище пасажира також не вказується.
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада профільний урядовий комітет підтримав проект постанови Кабміну, яким відміняються іменні залізничні квитки (окрім пільгових і безплатних) і передбачається відновлення пошкоджених (склеєних, підмочених, обгорілих або розірваних) проїзних документів за наявності достатньої інформації на квитку для його відновлення. Тобто оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських потягів проводиться без пред`явлення документів, які засвідчують особу, і без вказування прізвища та ініціалів людини, для якої придбано проїзний документ. При цьому оформлення пільгових і безплатних квитків пропонується залишити без змін, а саме, з вказуванням прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали як і раніше не вказуються.
Міністерству транспорту і зв`язку постановою доручено затвердити заходи щодо підвищення персональної відповідальності посадовців за дотриманням на залізницях порядку організації продажу квитків і запобіганням спекуляціям квитками після відміни іменних проїзних документів.