Кабмін відмінив іменні залізничні квитки

Кабінет міністрів України прийняв сьогодні постанову “Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, яким скасовані іменні залізничні квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з постановою, оформлення проїзних документів, окрім тих, які дають право на пільги і безплатний проїзд, проводиться без подачі паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу.

У проїзному документі на проїзд у потягу приміського сполучення прізвище пасажира також не вказується.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада профільний урядовий комітет підтримав проект постанови Кабміну, яким відміняються іменні залізничні квитки (окрім пільгових і безплатних) і передбачається відновлення пошкоджених (склеєних, підмочених, обгорілих або розірваних) проїзних документів за наявності достатньої інформації на квитку для його відновлення. Тобто оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських потягів проводиться без пред`явлення документів, які засвідчують особу, і без вказування прізвища та ініціалів людини, для якої придбано проїзний документ. При цьому оформлення пільгових і безплатних квитків пропонується залишити без змін, а саме, з вказуванням прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали як і раніше не вказуються.

Міністерству транспорту і зв`язку постановою доручено затвердити заходи щодо підвищення персональної відповідальності посадовців за дотриманням на залізницях порядку організації продажу квитків і запобіганням спекуляціям квитками після відміни іменних проїзних документів.