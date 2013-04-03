У Запоріжжі розпочався суд над членами «банди Лисих» - організованої злочинної групи, яка протягом кількох років займалася здирництвом, здійснювала вбивства і грабежі на території Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підготовче засідання резонансного судового процесу зі звинувачення 6 членів так званої «банди Лисих» відбулося 2 квітня в суді Орджонікідзевського району Запоріжжя.

Членам злочинної групи інкримінується скоєння злочинів, передбачених ст.257, ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115, п.п.6, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.5 ст.186, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289 КК України – «Бандитизм», «Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів групою осіб за попередньою змовою і способом, небезпечним для життя багатьох людей», «Грабіж, скоєний у великих розмірах», «Здирництво», «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами», а також «Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із застосуванням насильства».

Як повідомляв УНІАН, членів «банди Лисих» почали затримувати після скоєння замаху на Миколу Бінька, більш відомого у кримінальних колах як «Коля Рєбьонок». Злочин було скоєно ввечері 5 березня 2012 р. на Набережній магістралі Запоріжжя у ресторані «Рибальський стан», співвласником якого був М.Бінько: невідомі, увірвавшись на територію закладу, поранили М.Бінька з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили бітами. У вкрай тяжкому стані потерпілого було доставлено до реанімаційного відділення 5-ї міськлікарні Запоріжжя, де він помер через добу.

У квітні 2012 року в Криму співробітниками Запорізького УПОЗ за підозрою в організації вбивства затримали екс-співробітника міліції Олександра Середіна, який останніми роками був у Запоріжжі відомий саме як лідер «банди Лисих». Затримано було також ряд членів злочинної групи, ще кілька учасників ОЗУ оголошено в розшук.

3 лютого 2013 року О.Середін помер у Запорізькому СІЗО. Згідно з офіційною інформацією прокуратури Запорізької області, ця «подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство».

5 лютого прокуратура також офіційно заявила, що розслідування обставин смерті лідера «банди Лисих» проводить Жовтневий райвідділ міліції. Офіційних даних про результати цього розслідування не повідомлялося.