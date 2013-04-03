Інфляція в єврозоні пішла на спад

Як вважають експерти, темпи зростання споживчих цін знизилися до 1,6% з 1,8% у лютому.

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Аналітична компанія Automatic Data Processing, Inc. (ADP) сьогодні повідомить про зміну числа робочих місць у приватних компаніях США в березні - аналітики чекають зростання показника на 200 тисяч у порівнянні з лютим, пише РІА "Новости".

Американський інститут управління постачаннями (Institute for Supply Management, ISM) оприлюднить дані щодо індекса ділової активності в сфері послуг економіки США (ISM Manufacturing) у березні. За прогнозами аналітиків, показник зменшився до 55,6% з 56% місяцем раніше.