Інфляція в єврозоні пішла на спад
09:37, 03 квітня 2013Суспільство
429 0
Європейське статистичне агентство Евростат сьогодні опублікує оцінку річної інфляції в 17 країнах обігу єдиної європейської валюти за березень.
Інфляція в зоні євро знизилася до 1,6% з 1,8%
Як вважають експерти, темпи зростання споживчих цін знизилися до 1,6% з 1,8% у лютому.
На тему: У ЄЦБ кажуть, що цього року зона євро почне видужувати
Аналітична компанія Automatic Data Processing, Inc. (ADP) сьогодні повідомить про зміну числа робочих місць у приватних компаніях США в березні - аналітики чекають зростання показника на 200 тисяч у порівнянні з лютим, пише РІА "Новости".
Американський інститут управління постачаннями (Institute for Supply Management, ISM) оприлюднить дані щодо індекса ділової активності в сфері послуг економіки США (ISM Manufacturing) у березні. За прогнозами аналітиків, показник зменшився до 55,6% з 56% місяцем раніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter