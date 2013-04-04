У Львові відзначили 23-ю річницю підняття національного прапора (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у великій сесійній залі Львівської міської ради, представники міської влади, депутатського корпусу та громади Львова зібрались на урочисте засідання з нагоди відзначення 23-ї річниці підняття національного синьо-жовтого прапора над міською Ратушею.

Урочистості завершила церемонія підняття прапора над вежею.

«Який красивий наш прапор: небо, пшениця, яка родить. Це наша гордість. Ми живемо в непростий час. Ті держави, з яких ми зараз беремо приклад, гартувалися століттями. Ми ж цей гарт проходимо прискореними темпами, ми повинні перехворіти всіма політичними хворобами за дуже короткий час. Наскільки важко сьогодні працювати місцевому самоврядуванню в Україні, скільки є перепон. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, що прапор можна було підняти тільки над Ратушею. На жодній іншій державній установі це навряд чи могло б статися, тому що місцеве самоврядування, місцева громада - це є прямий вияв волі людей», - сказав у своєму вітальному слові міський голова Львова Андрій Садовий.

Привітав громаду Львова і капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк.

“Сьогоднішній день є днем відповідальності для нас для молодого покоління, бо тепер від нас залежить, чи ми цю свободу втримаємо у своїх руках і якою вона буде. Тож нехай наша віра міцніє і приносить свої плоди. І нехай Господь Бог нам допомагає», - сказав він.

Довідка УНІАН. Історичне рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші Львова було прийнято 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутатами першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика.