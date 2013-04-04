АМКУ оштрафував дві фармацевтичні фірми за змову
Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало два ТОВ на 73 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до викривлення результатів торгів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі облАМКУ.
До відділення звернулося Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області щодо можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Як показало розслідування АМКУ, ТОВ «Медтехторгсервіс» (Хмельницький) і ТОВ «Фарм-Холдинг» (Хмельницький) у квітні 2012 року погодили дії під час проведення Хмельницькою міською станцією швидкої медичної допомоги процедури запиту цінових пропозицій із закупівлі вітамінів, гормонів, алкалоїдів та антибіотиків.
Для участі в процедурі закупівлі товариства надали документи цінової пропозиції, які мали однакові назви, однаковий вигляд і стиль оформлення. Подання листів для отримання довідок і їх отримання однією і тією ж особою відбулося в один день.
Також товариства розміщуються за однією адресою і мають однакові контактні телефони. Скоординована поведінка була спрямована на перемогу одного з учасників торгів - ТОВ «Фарм-Холдинг».
При встановленні факту змови учасників процедуру закупівлі було скасовано.
Як повідомляв УНІАН, раніше ці компанії вже були оштрафовані за антиконкурентні узгоджені дії під час проведення в січні 2012 року Управлінням охорони здоров'я Кам'янець-Подільського міської ради тендеру із закупівлі наркотичних препаратів.