Працівниця банку присвоїла депозити старих людей, які не приходили по гроші

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, жертвами зловмисниці стали пенсіонери віком від 70-ти років, які більше двох років не цікавились своїми заощадженнями.

За даними міліції, лише протягом двох місяців, підробивши підписи клієнтів та своїх співробітників, зловмисниця привласнила більше 60 тис. грн.

«Правоохоронцям затримана цинічно повідомила, мовляв, була впевнена, що її жертв уже немає серед живих», - розповіли у ВЗГ.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління порушено кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 200 («незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення»). Затриманій загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідство триває.