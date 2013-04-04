Офіційний курс валют на 4 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 3 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1025.3420 (на 3 квітня – 1026.3012) 10 RUR – 2.5462 (на 3 квітня – 2.5686) Усі курси валют на 4 квітня

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