У Донецькій області оголосили штормове попередження

У Донецькій області у зв`язку з погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, у наступні дні 15-17 листопада в області очікується мінлива хмарність, місцями сильні опади та ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с.

З метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації підрозділами МНС уточнюються плани реагування при аваріях на системах життєзабезпечення, приводиться в готовність техніка, а також автономні джерела енергопостачання.

Крім того, населення інформується про можливі наслідки несприятливих погодних умов.