Міліція відмовляється розслідувати знищення брами в Печерській лаврі

Заступник Генерального прокурора України – прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ направив лист начальникові ГУ МВС України в місті Києві з вимогою вжити заходів щодо проведення належної перевірки та прийняти законне рішення за фактом пошкодження архітектурної пам’ятки на території Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у зв’язку з тим, що цей злочин (ст. 298 КК України – нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) підслідний органам внутрішніх справ, прокуратура міста Києва доручила провести перевірку ГУ МВС України в місті Києві.

За результатами даної перевірки Печерським районним управлінням міліції відмовлено в порушенні кримінальної справи, однак прокуратурою столиці скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, оскільки у ході перевірки не досліджено обставин можливої втрати архітектурної (історичної) цінності брами через її пошкодження, а також – щодо відповідності проведення реставраційних робіт, як того вимагає Закон України “Про охорону культурної спадщини”. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи прийнято, враховуючи лише пояснення служителя Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 7 на 8 жовтня на території пам’ятки всесвітнього значення, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було вщент зруйновано одну із частин її архітектурного комплексу – ворота і загорожу на в’їзді до Нижніх печер Києво-Печерської Лаври. Їх було знесено за дорученням духівництва Києво-Печерської Лаври, розташованої на території заповідника.

Києво-Печерська Лавра є об’єктом історико-культурної спадщини України, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з відповідними зобов’язаннями держави.