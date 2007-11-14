Шуфрич: на Косу Тузла перевозиться важка техніка, щоб збирати мазут не руками

Міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Сергій ШОЙГУ спростовує інформацію про будівництво російською стороною греблі до острова Коса Тузла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестір ШУФРИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«ШОЙГУ спростував цю інформацію. Він сказав, що ніяких заяв ні федерального МНС, ні МНС у Краснодарі з приводу будівництва греблі не було і бути не може», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, вчора МНС Росії і України домовилися про те, що найближчим часом за сприятливих погодних умов спільними силами зводитимуться захисні бар`єри для запобігання розповсюдженню нафтових плям. «Цю роботу буде розпочато вже сьогодні, якщо дозволять погодні умови», - додав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також повідомив, що планує відвідати острів Коса Тузла 16-20 листопада. «Я особисто спостерігатиму, як збирається мазут», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, вже сьогодні на острів буде направлено важку техніку для збирання мазуту. «Зараз на Косу Тузла перевозиться важка техніка, щоб збирати мазут не руками, як це відбувалося до цього моменту», - пояснив він.

Н.ШУФРИЧ вкотре підтвердив, що в районі острова розлито близько 350 тонн мазуту.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в море вилилося близько 1,3 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

13 листопада деякі ЗМІ з посиланням на керівника прес-служби Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю Тетяну КОБЗАРЕНКО повідомили, що в Керченській протоці російські фахівці встановлять греблю, щоб не пустити нафтову пляму в Азовське море. "Гребля, як планується, буде встановлена між мисом Тузла на Таманському півострові Росії і українським островом Тузла, там же виставлять бонові загороди", - сказала Т.КОБЗАРЕНКО, уточнивши, що відстань між мисом і островом становить близько 10 кілометрів.