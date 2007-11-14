”Народна самооборона” провела акцію ”Азарова капуста”
Оборонців не переконали слова віце-прем`єра
На Центральній площі Чернівців активісти обласної організації Громадянського руху «Народна самооборона» під гаслом "Капуста замінить м`ясо, яйця, олію та хліб" провели інформаційну акцію «Азарова капуста».
|Колаж УНІАН
Організатори акції підготували інформаційні стенди з рецептами приготування дешевої капусти від М.АЗАРОВА. Мешканцям Чернівців пропонували рецепти капусти вареної, смаженої, пареної, печеної, квашеної, а також майже екзотичну страву – компот із капусти.
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам відзначив зниження зростання цін на продукти харчування. «Я думаю, що в листопаді стабілізація (цін на продукти харчування) відбудеться, вона вже відбувається - ми її спостерігаємо, - вона закріпиться, і ми матимемо показник інфляції нижчий», - підкреслив М.АЗАРОВ. Також він відзначив зниження цін на овочі, зокрема на капусту, на цукор (на 7%).
«Ніхто з вас не написав і не сказав, що виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію», - сказав М.АЗАРОВ.