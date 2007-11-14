”Народна самооборона” провела акцію ”Азарова капуста”

На Центральній площі Чернівців активісти обласної організації Громадянського руху «Народна самооборона» під гаслом "Капуста замінить м`ясо, яйця, олію та хліб" провели інформаційну акцію «Азарова капуста».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції принесли на площу три мішки білокачанної капусти, яку роздавали усім бажаючим. Водночас людям розповідали, що перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, який, за словами учасників акції, „не спромігся виконати обіцянки покращити життя вже сьогодні, вважає капусту основним продуктом у раціоні українців”.

Організатори акції підготували інформаційні стенди з рецептами приготування дешевої капусти від М.АЗАРОВА. Мешканцям Чернівців пропонували рецепти капусти вареної, смаженої, пареної, печеної, квашеної, а також майже екзотичну страву – компот із капусти.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам відзначив зниження зростання цін на продукти харчування. «Я думаю, що в листопаді стабілізація (цін на продукти харчування) відбудеться, вона вже відбувається - ми її спостерігаємо, - вона закріпиться, і ми матимемо показник інфляції нижчий», - підкреслив М.АЗАРОВ. Також він відзначив зниження цін на овочі, зокрема на капусту, на цукор (на 7%).

«Ніхто з вас не написав і не сказав, що виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію», - сказав М.АЗАРОВ.