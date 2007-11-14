У Запорізькій області оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Запорізькій області, 15-16 листопада на території регіону у зв`язку з переміщенням південного циклону очікується погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, а місцями і до 25 м/с, місцями завірюхи, на дорогах ожеледь.

Такі погодні умови, за даними МНС, можуть призвести до надзвичайних ситуацій на лініях електропередач, зв`язку, комунальних мережах, автодорогах і в приватному секторі.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада над Запорізькою областю вже пройшов ураган. В результаті було знеструмлено більше 250 населених пунктів, зокрема 2 великих міста: Приморськ і Бердянськ.