У Києві Енріке Іглесіаса нагодують суші і напоять горілкою

27 листопада в столицю з новим шоу завітає Енріке Іглесіас. Організатори концерту говорять, що такої кількості техніки в Палаці спорту не бачили з моменту проведення конкурсу «Євробачення». Світло, звук, лазери і екрани, загальною вагою в 70 тонн, привезуть на п`яти вантажівках.

Сам Енріке прибуде на приватному літаку за день до концерту. Цілком імовірно, що компанію йому складе подруга - російська тенісистка Анна Курникова.

- Енріке збирається прилетіти з Анною. До цього вони в Росії пробудуть три дні, - говорять організатори. - Сподіваємося, що в останню мить нічого не зміниться.

Райдер (список вимог) у світової знаменитості скромний: Іглесіас збирається поселитися в дорогому готелі, а ось в їжі артист невередливий - попросив скуштувати місцеві напої (приймаюча сторона готова напоїти співака горілкою) і суші.

До речі, про концерт. Виступ Енріке триватиме 1 годину 45 хвилин. За цей час він виконає 18 нових пісень з альбому INSOMNIAK, над яким працював останні три роки.

Комсомольская правда в Украине