Перший віце-прем'єр: Україна може замінити імпорт майже у всіх галузях

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

«Це велика комплексна програма, покликана замінити товари, які завозять з-за кордону, продукцією вітчизняного виробництва. І у нашої країни є передумови для її реалізації практично у всіх галузях. Навіть у такій складній, як енергетика, де частка імпорту дуже висока. Тому для нас як ніколи важливо реалізувати масштабні проекти зі збільшення власного видобутку енергоносіїв - зокрема, сланцевого газу», - заявив перший віце-прем'єр-міністр.

За його словами, високі шанси замінити зарубіжну продукцію вітчизняної є і в інших галузях.

«Можна навести приклад щодо інших секторів економіки. Наприклад, державні програми стимулювання покупки авіаперевізниками вітчизняних літаків за лізинговими схемами дозволять не тільки наростити обсяг виробництва повітряних суден, а й зберегти майже 5 тисяч робочих місць в авіаційній і суміжних видах промисловості. Якщо ми зорієнтуємо залізничний сектор на придбання українських вантажних вагонів, то дамо відповідної області замовлень на понад 700 мільйонів доларів, а також забезпечимо потребу у вантажних перевезеннях із загальним прогнозним економічним ефектом понад 2 мільярди гривень на рік», - сказав Сергій Арбузов.

За його словами, у сфері сільського господарства в рамках програми імпортозаміщення важливо зацікавити вітчизняних виробників нарощувати виробництво і продавати свою продукцію всередині країни.

«Ще більш показовіша ситуація в сільському господарстві. Україна - житниця Європи, але при цьому жителі країни часто купують імпортні продукти харчування. Потрібно зацікавити вітчизняних виробників нарощувати виробництво, продавати свою продукцію всередині країни. А це і програми розвитку оптової торгівлі продукцією АПК, і проекти залучення інвестицій в конкретний сектор, і інші заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника », - резюмував віце-прем'єр.