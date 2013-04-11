Польща остаточно відмовилася від ідеї отримувати нафту через Україну

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк.

Він назвав "нульовими" шанси на створення євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі українського трубопроводу, назвавши головною причиною відсутність достатніх об'ємів нафти для рентабельної роботи цього проекту.

"Немає для нього нафти, і у найближчі 5-10 років не буде", - сказав співрозмовник агентства.

А.Щесняк зазначив, що ще у 2003 році стало зрозуміло, що ЄАНТК не буде реалізований після того, як було ухвалено рішення про будівництво нафтопроводу "Баку-Тбілісі-Джейхан", який ввели в експлуатацію в 2006 році.

За словами експерта, цей трубопровід, який, як і ЄАНТК, призначений для поставок каспійської нафти до Європи, не використовується на повну потужність через недостатню кількість нафти.

Він назвав проект з'єднання "Одеса-Броди" з польською нафтотранспортною системою "трупом у шафі", який час від часу витягають у політичних цілях.

"Якщо подивитися на стратегічні напрями енергетичної безпеки Польщі, то дійсно, влада зробила ставку на поставки з моря, а не з південного сходу", - сказав він, коментуючи підписаний на цьому тижні контракт на будівництво нафтотерміналу в Гданську.

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Як повідомляв УНІАН, 8 квітня польська державна нафтотранспортна компанія PERN Przyjazn S.A. підписала контракт на будівництво першої черги нафтового терміналу на Балтійському морі в Гданську вартістю близько 130 млн дол.

Весь проект, у рамках якого планується побудувати резервуари для зберігання нафти, нафто- і хімпродуктів потужністю 700 тис. кубометрів, має бути готовий до 2018 року і коштуватиме близько 260 млн дол.

Керівник PERN Марчін Москалевич сказав УНІАН, що нафтотермінал і ЄАНТК можуть взаємодоповнювати один одного, назвавши серед необхідних умов для реалізації цього проекту гарантії поставок трубопроводом, принаймні, 10 млн тонн нафти.

Довідка УНІАН. Польські НПЗ, які щорічно переробляють близько 26-27 млн тонн нафти, левову частку купують у російських компаній, які поставляють її через північну гілку трубопроводу "Дружба" що проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Потужності польської нафтотранспортної системи залежно від ділянки дозволяють щорічно прокачувати від 27 до 50 млн тонн нафти, а збудований на Балтійському морі нафтопорт - 37 млн тонн.

Ідея ЄАНТК виникла ще на початку 1990-х років, але збудований у 2001 році "Одеса-Броди", проектною потужністю 14,5 млн тонн, досі жодного разу не вдалося використати для поставок каспійської нафти до Європи.