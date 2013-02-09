Польща не квапиться отримувати каспійську нафту

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав генеральний директор міжнародної компанії "Сарматія", яка є оператором ЄАНТК, Сергій Скрипка.

Він повідомив, що Україна створила з Польщею спеціальну групу, яка займалася підготовкою проекту цього документа ще в 2011 році, а остаточний текст мав бути узгоджений до кінця минулого року.

"На жаль, бачимо, що польська сторона з незрозумілих для нас причин взяла тайм-аут, і вже півроку справи не рухаються далі", - сказав С.Скрипка.

Співрозмовник агентства зауважив, що Міністерство економіки Польщі не пояснило затримку в цій справі, через яку сторони не можуть перейти до багатосторонніх переговорів, не лише "Сарматії", але й Міністерству енергетики і вугільної промисловості України.

«Кожен місяць відкладання прийняття цього рішення збільшує ризик того, що компанія не встигне збудувати трубопровід до кінця 2015 року», - сказав гендиректор «Сарматії».

При цьому С.Скрипка наголосив на необхідності підписання міжнародного договору, який би давав гарантії інвесторам цього проекту, зауваживши, що аналогічний документ був підписаний, наприклад, для реалізації проекту "Баку-Тбілісі-Джейхан" чи "Набукко".

Співрозмовник агентства не уточнив крайній термін, до якого треба підписати договір, аби встигнути реалізувати проект до 2016 року.

"Багато залежить, на жаль, вже не від нас, а в першу чергу від того, чи буде прийнято політичне рішення про реалізацію проекту та підписано договір про його підтримку", - сказав він.

Представники Міністерства економіки Польщі не змогли одразу прокоментувати УНІАН затримку з підписанням договору.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства економіки Польщі, проект ЄАНТК втратить зарезервоване для "Сарматії" фінансування Євросоюзу в розмірі близько 120 млн євро, якщо його не буде реалізовано до 2016 року.

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Критики проекту ЄАНТК неодноразово заявляли про його економічну необґрунтованість та політичну недоцільність, а також мізерні шанси знайти необхідні кошти на його реалізацію.

Прихильники проекту вважають причиною того, що він досі не реалізований, активне лобіювання проти нього Російської Федерації, яка прагне не допустити на ринок Європи конкурентну нафту з регіону Каспійського моря.

Представники польської влади не раз заявляли про те, що не планують витрачати на цей проект бюджетні кошти, а готові сприяти його реалізації за кошти приватних інвесторів.

Низка експертів вважають, що Польщі насправді не цікавий проект ЄАНТК для диверсифікації поставок нафти в країну, оскільки в неї є нафтопорт у Гданську, через який країна завжди зможе отримати нафту з інших джерел, якщо поставки заблокує її нинішній головний постачальник – Росія.