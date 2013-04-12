У центрі Одеси спалили кафе і два автомобілі

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

За даними відділу, о 4.38 надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Белінського горять 2 іномарки і кафе «Чіто-Гвріто», розташоване біля Одеського академічного театру музичної комедії ім. Михайла Водяного. На місце пожежі було направлено 2 відділення обласного управління ДСНС, які працювали за підвищенимм номером виклику. На пожежі були задіяні наряд міліції і аварійна бригада електромережі.

У результаті пожежі вогнем знищено кафе-бар і сильно пошкоджені автомобілі. Причина пожежі - занесення джерела займання ззовні. Загиблих і постраждалих унаслідок пожежі немає.