У центрі Одеси спалили кафе і два автомобілі
12:24, 12 квітня 2013Суспільство
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У центрі Одеси у п'ятницю, 12 квітня, підпалили кафе-бар «Чіто-Гвріто» і 2 автомобілі.
У результаті пожежі вогнем знищено кафе-бар і сильно пошкоджені автомобілі /Фото : chito-gvrito.com.ua
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.
За даними відділу, о 4.38 надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Белінського горять 2 іномарки і кафе «Чіто-Гвріто», розташоване біля Одеського академічного театру музичної комедії ім. Михайла Водяного. На місце пожежі було направлено 2 відділення обласного управління ДСНС, які працювали за підвищенимм номером виклику. На пожежі були задіяні наряд міліції і аварійна бригада електромережі.
У результаті пожежі вогнем знищено кафе-бар і сильно пошкоджені автомобілі. Причина пожежі - занесення джерела займання ззовні. Загиблих і постраждалих унаслідок пожежі немає.
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