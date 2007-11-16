У Черновецького приватні фірми вже лампочки викручують?

Київська влада має намір виділити на охорону міських мостів 5 млн. грн. Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для охорони мостів будуть залучені не приватні структури, а працівники міліції. «Я хочу бути впевнений, що ми витратимо 5 млн. грн. на охорону мостів через лампочки, які викручують вандали, з толком, і що це допоможе. Якщо це міліція, то, напевно, сенс у такій охороні є. Тому що я боюся, якщо ми наймемо приватні фірми, вони самі викручуватимуть ці лампочки», - сказав мер столиці.

Водночас, меру важко було відповісти на питання, в які терміни буде організована така охорона.