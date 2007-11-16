Президент закликає в День вшанування жертв Голодомору засвітити свічку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає кожного українця у День вшанування жертв Голодомору засвітити свічку в пам`ять про загиблих.

“Від сьогодні в Україні розпочинається поминальний тиждень за мільйонами жертв Голодомору”, - заявив В.ЮЩЕНКО сьогодні під час презентації відеокліпу Оксани БІЛОЗІР «Свіча», присвяченого трагедії 1932 – 1933 років.

«Мені б дуже хотілося, щоб в ці дні Українська нація мала велике серце», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що нинішнє покоління має глибоко усвідомити масштаб пережитого Україною лихоліття і зробити все для збереження пам’яті загиблих.

У зв’язку з цим Президент закликав кожного українця в День вшанування жертв Великого голоду засвітити свічку на знак шани до загиблих.

Глава держави відзначив непростий процес визнання трагедії Голодомору не лише світовою, але й українською спільнотою, зокрема деякими політиками: «Мене боляче дивує, що та дорога визнання, якою йде Українська нація, є надзвичайно складною... Прикро, що світова спільнота не знає цілого масиву з подій 1932-1933 років, але більш прикро, що сама нація не хоче про це знати». «Цей шрам у нашій моралі, у нашій духовності, людяності буде ще на багато поколінь», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

У цьому контексті Глава держави наголосив на важливості встановлення історичної правди про тогочасні події, зокрема кількості жертв, загиблих у роки Голодомору в Україні. «Нам треба йти дорогою, яка б привела нас до правди 1932 – 1933 років», – підкреслив він, додавши водночас, що цей процес, безумовно, не буде легким.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність авторам і організаторам презентації за їх високу громадянську позицію та небайдужість до трагедії 1932 – 1933 р.р., а також присутньому на заході першому Президенту України Леоніду КРАВЧУКУ, за часів керівництва якого в нашій державі в 1992 році було встановлено перший Пам’ятний знак жертвам Голодомору.