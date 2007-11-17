Троє зловмисників висунули свою версію щодо нафтопроводу Одеса-Броди

16 листопада вінницькі правоохоронці затримали трьох мешканців Миколаївської області, які в Томашпільському районі скоїли врізку в нафтопровід «Одеса-Броди» й за допомогою спеціального обладнання викрали нафту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, у підозрюваних вилучено 29 тонн викрадених нафтопродуктів, знаряддя для пошкодження магістральних нафтопроводів, карту з розташуванням нафтопроводу «Одеса-Броди» тощо.

Проводиться подальша перевірка на їх причетність до аналогічних злочинів на території області.