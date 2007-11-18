Вибух на шахті ім. Засядька: загинуло 14 гірників

Сьогодні о 03.11 у Донецьку, на підприємстві „Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі з питань надзвичайних ситуацій, усього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

Станом на 08.30 ранку без ознак життя виявлені тіла 14 гірників, доля 17 залишається невідомою.

297 гірників підняті на поверхню копальні, залишається підняти ще 160.

Створено штаб із ліквідації аварії. На місці працюють 65 відділень гірничорятувальної служби та 21 реанімаційна протишокова група Мінвуглепрому.

Крім того, за даними МНС України, учора у місті Горлівка, на шахті імені В.Леніна ДП „Артемвугілля”, на горизонті 970 метрів незначним обрушенням породи був смертельно травмований гірник 1962 року народження.