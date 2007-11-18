«Помремо за Батьківщину!» - кримські татари вийшли на центральну площу Сімферополя
Акція проти дискримінаційної політики
На центральній площі Сімферополя проходить мітинг за участю кількох тисяч кримських татар.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протестують проти «дискримінаційної політики властей Криму і беззаконня міліції».
За даними правоохоронців, в акції беруть участь близько 1300 кримських татар. За даними очевидців – близько трьох тисяч.
Учасники акції прийшли на центральну площу Сімферополя з вигуками «Крим – наша Батьківщина! Помремо за Батьківщину!».
Протестуючі тримають у руках прапори України, національні прапори кримськотатарського народу, а також транспаранти з гаслами: «Відновити державність кримських татар», «Соборній мечеті в Сімферополі бути!», «Віруючим - рівні права» тощо.
Мітинг розпочався з виконання національного гімну кримськотатарського народу, а також молебню, який провів Муфтій мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВ.
Мітингуючі піддали критиці дії властей і міліції 1 і 6 листопада, під час спроби знесення будов у Сімферополі і на плато Ай-Петрі. Кримські татари заявляють, що їх під час тих подій по-звірячому побили равоохоронці, у зв`язку з чим вимагають відправити у відставку начальника міліції Криму Анатолія МОГИЛЬОВА.
Лідер Кримської організації Народного руху України Леонід ПІЛУНСЬКИЙ заявив, що Крим - це земля кримських татар, а місцеві власті хочуть «вкрасти цю землю для себе».
«У вас немає іншої землі», - заявив він, звертаючись до кримських татар.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення через землю між кримськими татарами і представниками фірми «Олві-Крим». Для розгону натовпу правоохоронцям довелося приганяти 2 БТРи і зробити кілька пострілів у повітря.
6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення, як стверджують власті, проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок під час знесення будов, який проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.
Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліційної зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).
Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.