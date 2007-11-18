Янукович запевняє, що керівництво шахти Засядька не замовляло 100 трун

Прем`єр міністр України Віктор Янукович спростував чутки про те, що адміністрація шахти імені Засядька вже замовила 100 трун для похоронів загиблих у сьогоднішній аварії шахтарів, повідомляє Остров.

«Ні, я цього не знаю і думаю що це неправда», - сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Прем`єр ще не знає, як довго він пробуде в Донецьку. «Ми організували всі необхідні роботи, ми вважаємо, що зайва кількість людей - це суєта і воно ні до чого», - сказав він, повідомивши при цьому, що у будь-якому випадку він проведе ще одне засідання робочої групи у з`ясуванні причин і ліквідації наслідків цієї трагедії. «Віце-прем`єр Клюєв очолює робочу групу, я зараз остаточно вивчу ситуацію і, думаю, ми проведемо ще одне засідання робочої групи. Виникли деякі питання: я подивлюся, як вони вирішуватимуться», - сказав він.

Крім того, прем`єр повідомив, що він обов`язково зустрінеться з родичами жертв аварії побуває в лікарні.