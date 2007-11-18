Загиблими на шахті ім. Засядька вважаються 56 гірників

Загиблими на шахті ім.Засядька станом на 19:00 вважаються 56 гірників, 27 тіл загиблих вже піднято на поверхню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Доля 44 шахтарів залишається невідомою. У лікарнях перебувають 26 гірників, один з них - у важкому стані.

В обласному бюро судмедекспертизи проводять роботу по з’ясуванню причин смерті загиблих гірників. Спільно з прокуратурою ведеться впізнання їхніх тіл, зазначається в повідомленні.

Державна комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ продовжує роботу безпосередньо на шахті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф.Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

Сім`ї загиблих одержать компенсацію по 100 тисяч гривень кожна. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на своєму засіданні в Донецьку .

У Донецькій області 19, 20 і 21 листопада оголошені днями жалоби за загиблими.

Державну жалобу, за словами А.КЛЮЄВА, буде оголошено у вівторок.