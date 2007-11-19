На ”Танцях з зірками” Могилевську спіткав конфуз (фото)

Наташа Корольова і Євген Папунаїшвілі вдруге набрали найменшу кількість глядацьких голосів, але перетанцьовувати не стали, а просто пішли.

На перший погляд могло здатися, що рішення спонтанно прийняла Наташа, пише газета "Сегодня", але, за словами організаторів, воно було обопільним. "Корольова вчинила дуже сильно, правильно і красиво, - вважає партнерка Максима Неліпи Олена Шоптенко. - Ми з Максом хочемо зробити спільний танець з Женею і Наташею. Покажемо його на гала-концерті проекту. Правда, ще не обговорювали який саме, та і зайнятість може завадити. Але я дуже хотіла б станцювати з ними разом."

Після ефіру плакали всі: учасники, стилісти, гримери. Персонал каже, що пара Корольова -Папунаїшвілі найвеселіша і найневибагливіша - всіх розважали, пригощали тортами і шили наряди без єдиної примірки.

Парі Могилевська - Яма не щастило не тільки з оцінками жюрі - під час пасадобля Наташина зачіска з акуратно укладених буклів перетворилася на хвіст, а у самому кінці у неї зліз топик, але співачка вчасно все поправила.

Її напарник Владислав вважає вчинок Корольової нетактовним, несправедливим по відношенню до їх пари і неправильним за умовами проекту. Після ефіру пари не спілкувалися. "Або вони повинні були танцювати після нас, або ми не мали танцювати перед ними. Якщо Корольова прийняла рішення, то повинна була повідомити всіх до перетанцування, - сказав Яма.

Фото Алли Демури/УНІАН