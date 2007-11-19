Рятувальники відійшли на підземну базу: на шахті можливий новий вибух

Рятувальники, що ведуть роботи на місці аварії на шахті імені Засядька, годину тому відійшли на підземну базу через пожежу і підвищений вміст чадного газу. Про це журналістам повідомив представник державної комісії із з`ясування причин аварії Михайло Волинець.

«Ситуація в даному випадку ускладнена - продовжується пожежа приблизно від 40 до 70 секції. Підвищується температура і вміст чадного газу. Тому рятувальники відійшли зараз на вихідну позицію, на підземну базу», - сказав він.

М.Волинець відзначив, що зараз учені намагаються розрахувати, наскільки швидко розповсюджуватиметься полум`я. За його словами, якщо полум`я розповсюджуватиметься на вентиляційний штрек, то «може виникнути черговий вибух, «тому що там проходить газопровід високої концентрації газу метану».

«Можливо, будуть застосовані подальші заходи: поставлені перемички, щоб припинити доступ повітря і тоді полум`я згасне, тому що не буде підживлення киснем», - сказав член комісії.

Остров