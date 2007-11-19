У 30 гірників, які залишилися в шахті ім. Засядька, немає жодного шансу?

Голова незалежної профспілки гірників України, член урядової комісії з ліквідації аварії на шахті ім. Засядька Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявляє, що у 30 гірників, які залишилися в шахті, немає шансів вижити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ВОЛИНЕЦЬ сьогодні повідомив журналістам на шахті.

За його словами, зараз рятувальники відійшли на вихідні позиції у зв`язку з підвищенням температури в шахті і пожежею, що поновилася, на окремих аварійних ділянках.

«Якщо полум`я розповсюджуватиметься на вентиляційний штрек, може виникнути черговий вибух, тому що там проходить газопровід високої концентрації газу метану», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ. За його словами, можливо, «буде вжито останніх заходів: поставлені перемички, щоб припинити доступ повітря».

«У зоні аварії залишаються 30 тіл, і ніхто не бере на себе відповідальність сказати, що в таких випадках люди не можуть залишитися в живих», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він констатував, що тридцять гірників, які залишилися в шахті, загинули, і члени урядової комісії просто не беруть на себе відповідальність визнати це.

«Там сьогодні нікого не може залишитися в живих, треба приймати неординарні рішення», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух метаново-повітряної суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

Загиблими вважаються 70 шахтарів. Доля ще 30 гірників залишається невідомою.