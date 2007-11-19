Аварія екскурсійного автобуса на Вінниччині: серед постраждалих - 4 дітей

У Вінницькій області в результаті аварії екскурсійного автобуса травмовано 7 осіб, серед них 4 дітей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України у Вінницькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 листопада близько 14.45 на автошляху Львів – Кіровоград – Знам’янка поблизу села Лукашівка Літинського району.

Водій пасажирського автобуса «Мерседес», рухаючись в напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та, переїхавши смугу зустрічного руху, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

В автобусі знаходилося 23 дитини (10-12 років) Вінницької ЗОШ №26. Учні здійснювали екскурсію у напрямку Вінниця-Меджибіж-Вінниця. Супроводу екіпажу ДАІ не було. Внаслідок аварії отримали травми 44-річна вчителька ЗОШ №26 (пошкоджені кістки тазу), 63-річний екскурсовод (отримав перелом лівої голені), 26-річна жінка (отримала відкритий перелом стегна).

В результаті аварії травм зазнали ще 4 учнів 7-го класу Вінницької ЗОШ №26.