Віце-прем'єр пропонує створити три рятувальні загони

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про це віце-прем’єр сказав на засіданні уряду.

За словами О.Вілкула, для створення нової системи будуть проаналізовані кращі напрацювання радянської системи цивільної оборони, а також сучасний світовий досвід і технології. Пропонується оновити матеріально-технічну базу Державної служби з надзвичайних ситуацій і комунальну техніку, яка буде використовуватись і в поточному процесі прибирання міст і під час надзвичайних ситуацій.

Також, зазначив він, відповідно до світової практики, пропонується створити три мобільні аварійно-рятувальні загони, обладнані сучасною технікою: на заході, на сході і в центрі країни (Київ). Загони мають оперативно передислоковуватись в своєму радіусі дій у разі необхідності.

Пропонується також впровадження сучасної системи оповіщення населення. Вона буде передбачати оперативне розповсюдження інформації за допомогою технічних засобів зв'язку, ЗМІ, мережі Інтернет, мобільного зв’язку. В тому числі розробляється можливість створення загальнодержавної радіомережі на середніх хвилях.

«Новий регламент роботи має забезпечити можливість максимум протягом години надати інформацію населенню про надзвичайні ситуації та відповідні дії на цей час», - сказав О.Вілкул.