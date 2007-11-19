XX фестиваль марихуани Cannabis Cup відкрився в Амстердамі

Двадцятий фестиваль марихуани Cannabis Cup відкрився в Амстердамі.

Цей єдиний у своєму роді захід привертає любителів марихуани, що виготовляється з коноплі, з усього світу. Офіційний сайт фестивалю запрошує всіх охочих стати його суддями. Для цього достатньо реєструватися в штаб-квартирі організаторів в Амстердамі, заплативши 200 євро.

Судді дістають можливість дегустувати пропоновані різними виробниками і кофі-шопами сорти марихуани, виставляючи їм оцінки на організованій в рамках фестивалю виставці виробів з конопель. Для цього потрібні надзвичайні здоров`я і сили, оскільки доводиться дегустувати до 30 сортів марихуани за день. Для тих, хто в результаті відключається від зовнішнього світу і вже не може брати участь у дегустації, надаються кімнати відпочинку.

На основі оцінки суддів будуть визначені переможці в різних категоріях.

У перші два дні фестивалю виставка відкрита для широкої публіки. Крім наркотиків, на ній представлені вироблені з конопель пиво, вино, масло, пироги з марихуаною, косметика, тканини, одяг і головні убори, аксесуари для куріння, книги про коноплі й марихуану, картини, плакати.

У програмі фестивалю - семінари про вирощування конопель, шоу за участю переможців попередніх фестивалів і різних знаменитостей, вечірки, виступи музикантів і співаків, виставки художників-авангардистів, демонстрації моди, публічні інтерв`ю, уявлення відеофільмів про вирощування конопель.

Кульмінаційна подія фестивалю - оголошення переможців і вручення призів - відбудеться у четвер, а у п`ятницю - урочиста церемонія закриття фестивалю у кофі-шопі, що переміг у змаганнях.

На фестиваль до Амстердама прибуло багато іноземних туристів, які не тільки відвідують виставку, а й заходять до кофі-шопів, де можна вільно покурити головний "продукт" фестивалю.

Перший фестиваль Cannabis Cup відбувся в Амстердамі в 1987 році за ініціативи редактора журналу High Times Стівена Хейгера (Steven Hager). Зі змінним успіхом фестиваль проходить щороку вже 20 років.

"Cannabis Cup привертає з усього світу людей, охочих віддати належне духовному, медичному, промисловому і рекреаційному застосуванню конопель", - пише в статті для журналу High Time, присвяченій фестивалю, фахівець з конопель Джон Синклер (John Sinclair).

РІА "Новости"