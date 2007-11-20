Ющенко підписав указ про подолання наслідків аварії на шахті імені Засядька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф.Засядька”.

Текст Указу від 19 листопада 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в документі, з метою подолання наслідків аварії на «Шахті імені О. Ф. Засядька», що сталася 18 листопада 2007 року і призвела до людських жертв, надання допомоги постраждалим та сім`ям загиблих під час аварії працівників, мінімізації ризиків виникнення аварій на вугледобувних підприємствах глава держави доручив Кабінету Міністрів України:

забезпечити ліквідацію наслідків аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» за відповідним планом;

вирішити питання про фінансування у повному обсязі заходів з ліквідації наслідків аварії;

проаналізувати причини аварії, створивши для цього відповідну державну комісію, та за результатами аналізу вжити в установленому порядку заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

забезпечити надання матеріальної допомоги постраждалим та сім`ям загиблих під час аварії працівників.

Крім того, згідно з Указом, уряд має забезпечувати здійснення заходів щодо посилення профілактичної роботи із запобігання нещасним випадкам на виробництві та зменшення ризику виникнення аварій на вугледобувних підприємствах, зокрема:

розглянути стан забезпечення підприємств системами і засобами попередження аварій та вжити заходів щодо його поліпшення;

запровадити широкомасштабну комплексну дегазацію вугільних пластів, реалізацію в установлені строки і в повному обсязі інших заходів, передбачених Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року №374;

здійснити комплексні перевірки умов праці та додержання правил безпечного ведення робіт на вугледобувних підприємствах;

опрацювати питання про запровадження механізму економічного стимулювання суб`єктів господарювання щодо поліпшення умов і охорони праці шляхом диференціації страхових тарифів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання залежно від стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму.

Також КМУ доручено забезпечувати супроводження у Верховній Раді України законопроекту про газ (метан) вугільних родовищ.

Донецькій обласній державній адміністрації Президент доручив вжити вичерпних заходів щодо надання допомоги, насамперед медичної, психологічної, постраждалим та сім`ям загиблих під час аварії працівників.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті імені О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Загалом у шахті працювали 457 гірників. 357 з них піднято на поверхню.

Станом на вечір 19 листопада були знайдені тіла 80 загиблих гірників. Доля ще 20 гірників залишається невідомою.

20 листопада в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими шахтарями.