Високопосадовця київської ДПА засудили до 5 років позбавлення волі

Апеляційним судом м.Києва до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено головного державного податкового ревізора-інспектора ДПА у м. Києві, яка одержала від керівника комерційного банку хабара у розмірі 10 тис. дол. за складення акта документальної перевірки цього банку без зазначення порушень податкового законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора м.Києва, судом першої інстанції хабарницю засуджено до умовного терміну покарання.

Прокуратурою міста Києва було внесено апеляцію на м’якість призначеного покарання, за результатами розгляду якої дане рішення суду скасоване та постановлено новий вирок, що передбачає реальне відбуття покарання.