Чоловіку, який захопив у заручниці майбутню тещу, світить від 3 до 5 років

Чоловіку, який минулого тижня у Луганській області захопив заручницю і вимагав переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ або з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Луганській області, зауваживши, що саме такий термін покарання передбачає ст.146 Кримінального кодексу, за якою висунуто звинувачення В’ячеславу ПЛЄХАНОВУ - 28-річному шахтарю з Лутугіного.

Зараз він утримується у Лутугінському райвідділі міліції. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада правоохоронці затримали чоловіка, який утримував у заручниках жінку і вимагав переговорів з Президентом України або Ю.ТИМОШЕНКО. У заручники він захопив інспектора військово-облікового столу Орехівської селищної ради Лутугінського району Луганської області - матір дівчини, з якою він не може одружитися через свою низьку зарплату.