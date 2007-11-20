Генпрокуратура порушила справу стосовно голови обласного суду за хабарництво

12:19, 20 листопада 2007
Суспільство
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 Розслідування триває

Генеральною прокуратурою України разом з Державним департаментом у боротьбі з економічною злочинністю МВС України під час одержання хабара за винесення судового рішення викрито голову Господарського суду однієї з областей України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, стосовно вказаного посадовця порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара службовою особою, що займає відповідальне становище.

Проведено невідкладні слідчі дії. Розслідування у справі триває, зазначили в Генпрокуратурі.

 

 

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