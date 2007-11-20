У Києві скоєно розбійний напад на АЗС

Сьогодні в Подільському районі Києва було скоєно розбійний напад на автозаправну станцію «Рось», яка знаходиться по вулиці Костянтинівській, 72.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Подільського районного управління міліції з питань взаємодії зі ЗМІ Олександр РАДКЕВИЧ, сигнал про це надійшов о 5.40 до Держслужби охорони.

Як з’ясувалося на місці, приблизно о 5.30 до приміщення АЗС зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи пістолетом, змусив касира віддати готівку. Забравши 11 тис. 250 грн., нападник втік з місця пограбування.

На вигляд нападнику 26-30 років, середньої статури, зріст 170-175 см, волосся чорне, коротке. Був одягнений в чорний кашкет, коротку шкіряну куртку, темні джинси, чорні сонцезахисні окуляри.

За оперативною інформацією, вказану особу бачили о 5.40 на вулиці Фрунзе, 74. Правоохоронці звертаються до громадян, яким щось відомо про цю людину, чи, можливо, хтось підвозив її, звертатися до Подільського РУ за телефонами: 425-24-34, 424-25-96 або 02. Анонімність та винагорода гарантуються.