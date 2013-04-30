7-9 травня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

Відвідайте в ці святкові дні виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці спорту 7-9 травня. Це - яскрава і цікава виставкова подія - можливість порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами до довгоочікуваного весняного тепла.



Наша стрімка весна, що швидко переходить у літо, змусила всіх терміново оновлювати літній гардероб. Йдучи на зустріч побажанням киян, виставка-продаж у Палаці Спорту працює у святкові дні. Тут є різноманітність і вибір товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти усією родиною - ніхто не залишиться без обнови. Одяг, взуття, трикотаж, домашній текстиль, біжутерія, косметика, парфумерія, сумки і гаманці - на будь-який смак.

Ділові жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості моделей ділових костюмів сучасних українських виробників.

Є з чого вибирати на виставці і чоловікам: класичні костюми, сорочки, краватки, трикотаж українського, польського, турецького виробництва.

Ще є невелика можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби з шкіри різних кольорів, фасонів і розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.

На виставці представлене добротне і якісне сезонне взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - розпродаж взуття із зимових і весняних колекцій, великий вибір взуття з нових колекція для літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий – настільки великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці, дуже складно. І це гарантує те, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Відвідайте ярмарок і впевніться у цьому самі!

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/805