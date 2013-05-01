Що українці думають про священнослужителів (опитування)

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова .

У тому, що “більшість священнослужителів - глибоко моральні і духовні особи” впевнені лише 25% опитаних. В той же час 17% переконані, що “більшість священнослужителів думають насамперед про гроші, а не про духовне” (від 12% жителів Заходу України до 21%- Сходу).

У Центрі Разумкова зазначають, що у громадській думці незначно, але переважає впевненість, що церкви в Україні є скоріше на боці “сильних і багатих”, ніж “бідних і знедолених”.

Церкву як моральний авторитет визнають серед віруючих - 65% (проти 70% у 2010 році), серед невіруючих - 5% (проти 9%). Найвищим є рівень визнання церкви як морального авторитету серед віруючих УГКЦ (83%), УПЦ-КП (67%), УПЦ (66%) та послідовників “інших конфесій” (66%).

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня, У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.