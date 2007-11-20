У Києві на Печерську розламалася труба: люди сидять без води

У Києві на Печерську сталася аварія водопровідних систем, внаслідок якої три багатоповерхові житлові будинки залишилися без води.

За повідомленнями мешканців, води в будинках не стало ще ввечері 19 листопада, і сьогодні вони беруть її в спеціальній машині «Київводоканалу» з доставки питної води.

Як повідомили УНІАН у самому «Київводоканалі», вчора по вул. Різницькій, 18 на підводці на бойлер стався розлом чавунної труби діаметром 150 мм. Через численні кабельні мережі фахівцям довелося вручну докопуватися до пошкодженої труби. На даний момент аварія усувається, і воду в будинки мають подати сьогодні орієнтовно о 19.00.

У Генеральній прокуратурі України, котра, як відомо, розташована по сусідству (вул.Різницька, 13/15), вода не пропадала.