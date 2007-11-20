Інтернет-торгівля набирає обороти в усьому світі
22:20, 20 листопада 2007Суспільство
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Єврокомісія чекає її подвоєння за п`ять років
|Мануел Баррозу
"Ми чекаємо, що в найближчі п`ять років обсяг інтернет-торгівлі подвоїться і досягне 263 мільярдів євро", - сказав він.
Інтернет-торгівля набирає оборотів у всьому світі. За наслідками дослідження ACNielsen, проведеного 2006 року, через інтернет робив покупки кожен десятий житель планети (627 мільйонів осіб). При цьому найзапитанішим товаром є книги (купують 212 мільйонів осіб), далі йдуть DVD і відеоігри (135 мільйонів осіб).
Приблизно стільки ж воліють оплачувати через інтернет авіаквитки. Ще 128 мільйонів осіб користуються онлайн-сервісами для придбання одягу та взуття.
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