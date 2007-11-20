Інтернет-торгівля набирає обороти в усьому світі

Єврокомісія чекає, що в цілому по Євросоюзу в найближчі п`ять років обсяг торгівлі через інтернет подвоїться, повідомив журналістам голова виконавчої влади ЄС Жозе Мануел Баррозу.

"Ми чекаємо, що в найближчі п`ять років обсяг інтернет-торгівлі подвоїться і досягне 263 мільярдів євро", - сказав він.

Інтернет-торгівля набирає оборотів у всьому світі. За наслідками дослідження ACNielsen, проведеного 2006 року, через інтернет робив покупки кожен десятий житель планети (627 мільйонів осіб). При цьому найзапитанішим товаром є книги (купують 212 мільйонів осіб), далі йдуть DVD і відеоігри (135 мільйонів осіб).

Приблизно стільки ж воліють оплачувати через інтернет авіаквитки. Ще 128 мільйонів осіб користуються онлайн-сервісами для придбання одягу та взуття.