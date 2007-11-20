Зйомки нового фільму Кіри Муратової пройдуть в Одесі та Києві

Кіра Муратова почала знімати новий фільм під назвою "Мелодія для шарманки", який режисер визначає як "святочну розповідь або різдвяну казку", "якісну мелодраму". Зйомки картини, як повідомляється в прес-релізі проекту, пройдуть в Одесі та Києві, її вихід на екрани запланований на 2008 рік.

У фільмі зайняті Рената Литвинова, Олег Табаков, Наталія Бузько, Ніна Русланова, Георгій Делієв, і два актори-дитини: Олена Косюк і Роман Бурлака. Оператором Кіра Муратова вибрала Володимира Панкова, який знімав з нею "Астенічний синдром" і "Два в одному". Музику до фільму пише композитор Валентин Сільвестров, який уже співпрацював з Муратовою в картинах "Чехівськи мотиви" і "Настроювач".

Сценарій "Мелодії для шарманки" написаний Муратовою в співавторстві з київським драматургом Володимиром Зуєвим. Режисер каже, що "ніяких карколомних психологічних чи формальних пошуків не закладено в цьому сценарії. Ну хіба що одна цікава загадка людської природи - загадка потреби у грі".

Головні герої фільму – діти-сироти, що живуть на вулиці, яких намагалися відправити до різних інтернатів проти волі.

Лента.ру