Зйомки нового фільму Кіри Муратової пройдуть в Одесі та Києві

22:39, 20 листопада 2007
Суспільство
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У ролях Литвинова, Табаков, Русланова, Делієв...

Кіра МУРАТОВА
Кіра Муратова почала знімати новий фільм під назвою "Мелодія для шарманки", який режисер визначає як "святочну розповідь або різдвяну казку", "якісну мелодраму". Зйомки картини, як повідомляється в прес-релізі проекту, пройдуть в Одесі та Києві, її вихід на екрани запланований на 2008 рік.

У фільмі зайняті Рената Литвинова, Олег Табаков, Наталія Бузько, Ніна Русланова, Георгій Делієв, і два актори-дитини: Олена Косюк і Роман Бурлака. Оператором Кіра Муратова вибрала Володимира Панкова, який знімав з нею "Астенічний синдром" і "Два в одному". Музику до фільму пише композитор Валентин Сільвестров, який уже співпрацював з Муратовою в картинах "Чехівськи мотиви" і "Настроювач".

Сценарій "Мелодії для шарманки" написаний Муратовою в співавторстві з київським драматургом Володимиром Зуєвим. Режисер каже, що "ніяких карколомних психологічних чи формальних пошуків не закладено в цьому сценарії. Ну хіба що одна цікава загадка людської природи - загадка потреби у грі".

Головні герої фільму – діти-сироти, що живуть на вулиці, яких намагалися відправити до різних інтернатів проти волі.

Лента.ру

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